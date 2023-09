Viene sequestrato perché si rifiuta di pagare il parcheggiatore abusivo. E’ la paradossale vicenda registrata a Napoli, nel centro storico. A denunciare l’episodio e a far arrestare il malvivente è stata la fidanzata della vittima.

Napoli, si rifiuta di pagare: parcheggiatore abusivo lo sequestra e chiede il “riscatto”

L’estorsore è un 40enne dello Sri Lanka, che dovrà rispondere di sequestro di persona e tentata estorsione. Venerdì mattina l’uomo stava esercitando abusivamente l’attività di parcheggiatore in via Carbonara, strada che collega via Foria con Porta Capuana.

La coppia era appena uscita da un parcheggio quando si sarebbe imbattuta nel 40enne. Lo straniero ha intimato loro di fermarsi e ha bloccato il passaggio. Poi ha fatto scendere la donna e ha intimato la consegna di 60 euro: in caso contrario non avrebbe liberato più l’automobilista, che nel frattempo è rimasto sotto sequestro.

La fidanzata della vittima a quel punto ha raggiunto la strada e ha intercettato una Volante della Polizia, ha raccontato l’accaduto alle forze dell’ordine e ha chiesto aiuto. Geolocalizzando il cellulare del guidatore, gli agenti hanno scoperto che si trovava in via Maria Longo: giunti sul posto, dopo una breve ricerca, hanno trovato la vittima in compagnia del 40enne. Il balordo è stato arrestato dopo un breve tentativo di fuga.