Camere arredate, sito web in costruzione e pubblicità online: tutto pronto per l’apertura di un nuovo hotel nel cuore di Napoli. Peccato che fosse completamente abusivo. Un fabbricato in Vico Gelso a Loreto, oggetto di una radicale trasformazione urbanistica da ex deposito/laboratorio a struttura ricettiva, è stato sottoposto a sequestro penale dagli agenti dell’Unità Operativa Tutela Edilizia della Polizia Locale, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli.

Napoli, hotel abusivo in città: maxi sequestro. Denunciato il committente

Secondo quanto emerso, il fabbricato – sviluppato su cinque piani fuori terra e un piano interrato – era già in avanzata fase di riconversione in camere d’albergo e spazi comuni, senza alcun permesso di costruire né titolo abilitativo in materia di sicurezza. Le violazioni contestate rientrano nella fattispecie di reato prevista dall’art. 44 del D.P.R. 380/2001, che sanziona pesantemente chi realizza opere edilizie senza le dovute autorizzazioni.

L’intervento della Polizia Locale ha documentato rendering pubblicitari interni, porte delle stanze già contrassegnate con il nome dell’hotel e insegne collocate all’esterno dell’edificio. Il tutto, accompagnato da una campagna promozionale su piattaforme online dedicate al turismo e da un sito web proprietario in fase di lancio. Il committente degli interventi è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, mentre l’immobile è stato messo sotto sequestro, bloccando ogni attività edilizia in corso.