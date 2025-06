Casalnuovo, sindaco minacciato di morte da parcheggiatore abusivo: “Gli avevo chiesto di allontanarsi da cimitero”

Aggredito e minacciato di morte da un parcheggiatore abusivo. Vittima dell’episodio increscioso il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia. È accaduto questa mattina, davanti al cimitero, mentre il primo cittadino stava per recarsi alla tomba del padre.

Secondo quanto ricostruito, il sindaco ha invitato l’uomo a lasciare la zona dove solitamente esercita la sua “attività”, chiedendo in cambio del denaro. Ma alla richiesta di Pelliccia, la sua reazione è stata violenta: non solo lo ha minacciato di morte, ma ha anche tentato di aggredirlo fisicamente. Per fortuna alcune persone sono riuscite a proteggere il sindaco e a evitare il peggio.

“Sono stato aggredito e minacciato di morte da un parcheggiatore abusivo, dopo avergli chiesto di allontanarsi e di non infastidire i visitatori. Ho immediatamente richiesto l’intervento della polizia municipale e sporto denuncia presso le autorità competenti. Da sempre mi batto per la legalità, il decoro e la sicurezzadel nostro territorio. Episodi di questo tipo non possono e non devono essere tollerati”. L’uomo sarebbe stato fermato: si tratta di un 58enne di Casalnuovo, pare con problemi di tossicodipendenza.