Aizza i cani contro gli automobilisti che non pagano. In manette un parcheggiatore abusivo che operava da tempo nella zona del Maschio Angioino di Napoli, precisamente nei pressi dei noti “Cavalli di Bronzo”.

Napoli, parcheggiatore abusivo aizza i cani contro automobilisti che non pagano: arrestato

Secondo quanto ricostruito, l’uomo incitava cani di grossa taglia ad aggredire chi si rifiutava di pagare il “pizzo” per lasciare l’auto in sosta. Le somme richieste arrivavano fino a 10 euro. In un episodio, persino un’agente della Polizia Locale è stata morsa da uno degli animali ed è dovuta ricorrere a cure mediche.

La situazione di violenza e soprusi si è conclusa con l’arresto del responsabile, eseguito l’altro ieri dalla Polizia Locale di Napoli. Gli agenti hanno dato attuazione a una misura cautelare detentiva ponendo fine così all’attività estorsiva del posteggiatore.

Le indagini della Polizia Locale contro il racket dei parcheggi abusivi

Negli ultimi due mesi, il Reparto specialistico IAES della Polizia Locale di Napoli ha portato avanti una vasta attività di monitoraggio nella zona compresa tra via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga e la discesa che collega piazza Municipio a via Acton. L’attività investigativa ha condotto all’esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini stranieri, anch’essi coinvolti in pratiche di estorsione ai danni dei turisti.