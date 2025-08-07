È stato arrestato nella mattinata del 5 agosto, M.M 40enne napoletano pluripregiudicato, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Napoli, sfonda negozi con auto rubate mentre è ai domiciliari: arrestato rapinatore seriale

L’uomo è gravemente indiziato per una lunga serie di reati: tre rapine aggravate dall’uso di armi, quattro furti aggravati con la cosiddetta tecnica della “spaccata” – ossia sfondando le vetrine con auto rubate – ed evasione dagli arresti domiciliari. I fatti sarebbero avvenuti tra dicembre 2023 e marzo 2024, sempre nella città di Napoli.

Le indagini, condotte dalla Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. Posillipo, sono partite da un episodio avvenuto il 17 dicembre 2023 in via Petrarca. In quell’occasione, M.M., dopo aver sfondato la porta d’ingresso di un locale commerciale con un’auto rubata, aveva forzato il registratore di cassa e si era impossessato di circa 5.000 euro.

Grazie all’attività investigativa, gli agenti hanno poi ricostruito ulteriori episodi simili: colpi messi a segno ai danni di vari esercizi commerciali nella zona ovest di Napoli, usando sempre la medesima tecnica, nonostante l’uomo fosse formalmente ristretto ai domiciliari.

Per M.M. si sono così aperte le porte del carcere: le accuse a suo carico includono rapina aggravata, furto aggravato e violazione delle misure restrittive.