Ritrovati sei chili di droga in una cantina di Fuorigrotta. Un 39enne già noto alle forze dell’ordine è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Napoli, scoperti sei chili di droga in una cantina di Fuorigrotta: arrestato 39enne

In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo hanno effettuato un controllo in una cantina in uso dell’uomo, dove hanno rinvenuto 10 panetti di eroina del peso complessivo di oltre 5 kg e un panetto di cocaina del peso di circa 1,2 kg. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dai poliziotti. Controlli e accertamenti in corso per ricostruire la filiera della droga e capire a chi fosse destinato l’ingente quantitativo di eroina e cocaina.