Logoteleclubitalia

Napoli, scoperti sei chili di droga in una cantina di Fuorigrotta: arrestato 39enne

Ritrovati sei chili di droga in una cantina di Fuorigrotta. Un 39enne già noto alle forze dell’ordine è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Banner Union2 Sito

Napoli, scoperti sei chili di droga in una cantina di Fuorigrotta: arrestato 39enne

 

In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo hanno effettuato un controllo in una cantina in uso dell’uomo, dove hanno rinvenuto 10 panetti di eroina del peso complessivo di oltre 5 kg e un panetto di cocaina del peso di circa 1,2 kg. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dai poliziotti. Controlli e accertamenti in corso per ricostruire la filiera della droga e capire a chi fosse destinato l’ingente quantitativo di eroina e cocaina.

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto