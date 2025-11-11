Napoli, scippa telefono a una donna in Corso Umberto: arrestato 48enne dopo inseguimento

Attimi di paura nella mattinata di ieri in corso Umberto a Napoli, dove un uomo ha strappato il cellulare dalle mani di una donna per poi tentare la fuga. L’intervento immediato della Polizia di Stato ha permesso di bloccare e arrestare il responsabile, un 48enne di origine algerina, irregolare sul territorio nazionale.

L’inseguimento e l’arresto

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un normale servizio di controllo, hanno notato l’uomo mentre si dava alla fuga in direzione di via Soprammuro subito dopo aver commesso la rapina. Ne è nato un inseguimento a piedi, conclusosi dopo pochi minuti grazie anche alla collaborazione della Polizia Locale di Napoli.

Una volta raggiunto, l’uomo ha opposto resistenza agli agenti, dando vita a una breve colluttazione prima di essere definitivamente immobilizzato. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato in suo possesso il cellulare rubato e un coltello a serramanico.

Le accuse

Il 48enne è stato arrestato per rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Il cellulare è stato restituito alla vittima.