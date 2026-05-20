Serata di tensione tra via Firenze e corso Novara, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 31enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

Paura a Napoli, scippa una donna e la picchia per fuggire: arrestato 31enne dalla Polizia

L’episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio effettuato dagli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia. I poliziotti, mentre transitavano all’angolo tra via Firenze e corso Novara, hanno notato un uomo che aveva appena strappato una collana dal collo di una donna. Non contento, il malvivente avrebbe anche aggredito la vittima nel tentativo di assicurarsi la fuga.

Immediato l’intervento degli agenti, che si sono messi all’inseguimento del 31enne riuscendo a raggiungerlo in via Palermo. Dopo momenti particolarmente concitati e non poche difficoltà, i poliziotti sono riusciti a bloccare e arrestare l’uomo. Durante la fuga, il sospettato si era disfatto della collana appena rubata, recuperata poco dopo dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria. L’uomo è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.