Ha scelto una delle boutique più esclusive di Capri, ha afferrato due borse di lusso dal valore complessivo di circa 30mila euro ed è scappato tra le stradine dell’isola pensando di farla franca. Ma la fuga è durata poche ore: un 20enne con precedenti di polizia è stato rintracciato e arrestato dagli agenti del locale commissariato all’interno di una struttura ricettiva, ancora con la refurtiva addosso.

Capri, furto da 30mila euro in boutique di lusso: 20enne arrestato in hotel con le borse griffate

È accaduto nel pomeriggio di ieri nel cuore dell’isola azzurra, presa d’assalto in questi giorni da turisti italiani e stranieri. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, tutto è iniziato con una segnalazione giunta alla Sala Operativa per un furto avvenuto in una nota boutique caprese. L’uomo, approfittando probabilmente di un momento di distrazione, avrebbe sottratto due borse griffate per poi dileguarsi rapidamente in direzione di via Padre Serafini Cimmino.

Immediato l’intervento dei poliziotti, che ha avviato una vera e propria caccia all’uomo tra le strade dell’isola. Gli investigatori hanno ricostruito i movimenti del sospettato grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti sull’isola e ad una rapida attività investigativa. In poche ore gli agenti sono riusciti a identificare il presunto responsabile e a rintracciarlo presso una struttura ricettiva di Capri. Durante il controllo, il giovane è stato trovato in possesso delle due borse di lusso appena rubate. Per il 20enne sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.