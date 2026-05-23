Giugliano celebra la Madonna della Pace: oggi l’intronizzazione in diretta su Teleclubitalia

La città di Giugliano si prepara a celebrare la Madonna della Pace, compatrona della città. Oggi è il giorno dell’intronizzazione della Vergine, la suggestiva cerimonia con cui la Madonna viene simbolicamente fatta sedere sul trono e proclamata Regina.

Nel pomeriggio, prima di raggiungere la cappellina di via Epitaffio, la sacra effige è stata portata all’ospedale San Giuliano per offrire ai pazienti e al personale sanitario un momento di preghiera e raccoglimento davanti alla Vergine. Come da tradizione, il simulacro sarà prelevato dai confratelli all’ingresso della cappellina di via Epitaffio per la tradizionale vestizione e poi collocato sul tronetto. Successivamente la Madonna della Pace sarà portata in spalla dai fedeli durante la processione che culminerà questa sera in piazza Annunziata. Novità di quest’anno: il carro della “Zingarella” – così chiamata affettuosamente dai devoti per il suo colorito olivastro – non entrerà nel Santuario dell’Annunziata a causa dei lavori di restauro che interessano la chiesa. A partire dalle 18.30 Teleclubitalia seguirà in diretta il Rosario e la cerimonia di intronizzazione della Madonna della Pace fino a stasera.