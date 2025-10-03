Logoteleclubitalia

Napoli, è il giorno dello sciopero: migliaia di persone sfilano per il popolo palestinese. Orari e punti di ritrovo

Giornata di mobilitazione in tutta la Campania. Lo sciopero generale, proclamato dai principali sindacati in risposta al blocco della Global Sumud Flotilla da parte dei militari israeliani, sta paralizzando i trasporti e creando rallentamenti alla viabilità.

Nonostante la Commissione di garanzia abbia giudicato “illegittima” la protesta, migliaia di persone hanno risposto all’appello «Bloccate tutto», scendendo in piazza per manifestare a sostegno del popolo palestinese. A Napoli, la situazione è aggravata da un problema tecnico che ha portato alla chiusura della Linea 1 della metropolitana fin dalle 6, proprio durante la fascia di garanzia. Disagi si registrano anche nel trasporto pubblico di superficie, con riduzioni delle corse e ritardi significativi.

Il principale corteo partenopeo si è dato appuntamento alle 9.30 in piazza Mancini, nei pressi della Stazione Garibaldi. Da lì i manifestanti percorreranno le arterie principali della città fino a raggiungere piazza Plebiscito, epicentro della protesta. Per l’occasione, il Prefetto di Napoli ha convocato un comitato per l’ordine e la sicurezza, predisponendo un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine.

Non solo Napoli: cortei sono previsti anche nelle altre province campane, con partenza dai punti nevralgici delle città. La mobilitazione, che vede in piazza sindacati, studenti e liberi cittadini, si inserisce nel quadro di una protesta nazionale che chiede una presa di posizione chiara e definitiva del governo italiano sul conflitto in Medio Oriente.

Nei giorni precedenti, a Napoli, i primi segnali della protesta si erano già manifestati con presidi e blocchi stradali, in particolare in via Marina, che avevano mandato in tilt la circolazione.

