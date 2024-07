Proclamato sciopero del trasporto pubblico locale in tutta Italia per il giorno giovedì 18 luglio. Ripercussioni anche sulla mobilità cittadina a Napoli, dove aderiranno i mezzi Anm, mentre Eav ha dichiarato di non aderire.

Napoli, sciopero dei mezzi Anm dalle 11 e 30 alle 15 e 30: ferme linea 1 e linea 6

Anm ha già comunicato le fasce di garanzia. Lo sciopero è stato indetto dalle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL FNA e FAISA CISAL.

Le fasce di garanzia di metro, bus e funicolari sono state comunicate sul proprio sito ufficiale dall’Azienda Napoletana Mobilità: