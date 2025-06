Piscinola, Chiaiano e Frullone potrebbero restare chiuse per circa tre mesi durante l’estate. È questa l’ipotesi sul tavolo per consentire importanti lavori di sostituzione dei binari e consolidamento della sede ferroviaria sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli. Una possibilità che ha subito generato preoccupazione tra residenti e pendolari dell’area nord di Napoli.

Linea 1, rischio stop estivo per tre stazioni: Simeone chiede chiarezza ad Anm

A sollevare la questione è Nino Simeone, presidente della Commissione Infrastrutture e Mobilità del Consiglio comunale, che ha inviato una richiesta formale di chiarimenti ai vertici di Anm, coinvolgendo anche l’assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza. Tre i punti su cui Simeone chiede risposte precise: conferma ufficiale della chiusura, cronoprogramma dettagliato dei lavori e soprattutto un piano efficace per i servizi sostitutivi su gomma, per garantire continuità agli spostamenti quotidiani.

“La sospensione del servizio in un tratto così strategico sarebbe un colpo pesante per migliaia di utenti – ha dichiarato Simeone -. L’Anm deve fornire indicazioni chiare, sia sui tempi che sulle alternative disponibili”. Il consigliere ha inoltre assicurato che seguirà da vicino l’evolversi della situazione, chiedendo massima trasparenza e informazione puntuale ai cittadini coinvolti.

Nel frattempo, Anm ha confermato l’intenzione di procedere con la chiusura temporanea del tratto compreso tra le stazioni di Piscinola e Colli Aminei. In una nota, l’azienda precisa che i lavori non inizieranno prima del 20 giugno e dureranno circa tre mesi, a causa della complessità tecnica degli interventi, impossibili da eseguire solo nelle ore notturne. Per limitare i disagi, verrà attivato un servizio di autobus sostitutivi, che collegherà le stazioni interessate. Anm promette che tutte le informazioni utili -compresi gli orari e i percorsi dei bus – saranno comunicate con largo anticipo, per consentire ai passeggeri di organizzarsi al meglio.