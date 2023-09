Sono 24 le scosse registrate dall’Osservatorio Vesuviano, di cui la più forte è quella verificatasi alle 19 e 45, di magnitudo 3.8. Lo sciame sismico è iniziato alle 19 e 16 e si è concluso alle 21. L’epicentro sempre nel cuore dei Campi Flegrei: nella zona Pisciarelli di Agnano Solfatara.

Campi Flegrei, sciame sismico in corso: 24 scosse in poche ore

Il sisma più intenso è stato avvertito distintamente da Napoli centro fino alla provincia di Caserta. In campo i vigili del fuoco e la Protezione Civile, al momento non si registrano danni, ma solo richieste di verifica ai pompieri in via Pisciarelli e a Pozzuoli. Segnalata la caduta di calcinacci da alcuni edifici.

Il terremoto delle 19,45 è stato ripreso in diretta dai principali Tg Locali che proprio a quell’ora stavano trasmettendo le edizioni serali. I relativi fumati sono diventato virali sul web e sulle piattaforme social.

L’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha comunicato il seguente bollettino: “Lo sciame sismico in corso ai Campi Flegrei è stato avvertito in gran parte della città di Napoli, soprattutto nella zona più vicina a Pozzuoli. Le zone in cui lo sciame è stato avvertito maggiormente sono Posillipo, Fuorigrotta e Vomero”.