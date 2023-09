Trema la terra tra Napoli e provincia. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 si è registrata oggi, intorno alle 19 e 45. L’Osservatorio Vesuviano ha localizzato l’epicentro ai Campi Flegrei, nei pressi di Agnano-Astroni, ad una profondità di 2,5 chilometri.

Terremoto a Napoli e provincia, forte scossa in serata: gente in strada

Subito è partito il tam tam sui social, con centinaia di segnalazioni da diversi quartieri di Napoli e da altri Comuni come Pozzuoli, Licola, Giugliano, Mugnano, Marano e Quarto. Altre segnalazioni arrivano dall’area vesuviana, come Portici e San Giorgio a Cremano.

Molte persone, dopo aver avvertito il sisma, si sono riversate in strada per paura che potessero verificarsi crolli per la potenza del terremoto. Momenti di panico si sono vissuti al cinema The Space, dove gli spettatori sono fuggiti dalle sale.

Blackout a Pozzuoli

Ad Agnano si segnalano al momento distacchi di calcinacci dalle abitazioni. Blackout di energia elettrica a Pozzuoli, il Comune ha già disposto il dispiegamento di tutte le risorse della locale Protezione civile.

“Lo sciame sismico in corso ai Campi Flegrei è stato avvertito in gran parte della città di Napoli, soprattutto nella zona più vicina a Pozzuoli. Lo rende noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Le zone in cui lo sciame è stato avvertito maggiormente sono Posillipo, Fuorigrotta e Vomero”, ha comunicato l’Ingv, l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, in una nota.

Stop registrazioni Rai

La forte scossa di terremoto di questa sera è stata avvertita anche negli studi Rai di Fuorigrotta. A sottolinearlo è il conduttore del programma “Reazione a Catena”, Marco Liorni. Con un tweet ha avvisato che le registrazioni della trasmissione si sono dovute fermare ma per fortuna non ci sono stati altri problemi. “#Terremoto a Napoli. Eravamo in registrazione di Reazione a Catena. Tutti hanno mantenuto la calma”, ha scritto il giornalista.

(articolo in aggiornamento)