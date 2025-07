Paura ma nessun ferito nell’area dei Campi Flegrei, dove ieri, 30 giugno, alle ore 12:47 è stata registrata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6.

Terremoto ai Campi Flegrei, concluso lo sciame sismico. Registrate 10 scosse

Il sisma, avvertito distintamente in tutta l’area flegrea e nella città di Napoli, ha dato il via a uno sciame sismico che si è ora concluso. Secondo i dati preliminari, sono state localizzate dieci scosse, con magnitudo compresa tra 0.0 e 4.6 ±0.3.

Nonostante l’intensità del terremoto, non si registrano danni a persone. Tuttavia, si segnalano crolli al Castello di Baia e al costone di Punta Pennata, due luoghi simbolo del patrimonio storico e paesaggistico dell’area flegrea. I vigili del fuoco e i tecnici comunali sono intervenuti per i rilievi e le verifiche strutturali. Anche le abitazioni private sono state sottoposte a controlli, e al momento non risultano danni rilevanti.

La situazione resta sotto osservazione da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che continua a monitorare l’evoluzione del fenomeno bradisismico nell’area.