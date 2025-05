Alle 5:04 di martedì 6 maggio, un terremoto di magnitudo 2.3 ha fatto tremare la terra nella caldera dei Campi Flegrei. L’evento sismico, registrato a una profondità di 4 chilometri, è stato chiaramente percepito sia nel versante napoletano che in quello puteolano.

Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei: scossa all’alba avvertita tra Napoli e Pozzuoli

La scossa ha dato il via a un nuovo sciame sismico, come confermato dall’Osservatorio Vesuviano e comunicato ufficialmente dal Comune di Pozzuoli. In un post sui social, l’amministrazione ha annunciato: “A partire dalle ore 05:04 locali del 06.05.2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei”.

Il Comune di Pozzuoli, in stretto contatto con la Protezione Civile, ha comunicato ufficialmente che il fenomeno è in corso e verranno forniti aggiornamenti costanti. Il monitoraggio della situazione prosegue in tempo reale, con l’attenzione rivolta a eventuali sviluppi.