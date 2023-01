Si allontana dall’ospedale e, con ancora addosso il camice per pazienti, dà fuoco ad alcuni rifiuti. Rintracciato dai Carabinieri, l’uomo – un 57enne dei Quartieri Spagnoli, già noto alle forze dell’ordine – è stato denunciato per danneggiamento a seguito di incendio e resistenza a pubblico ufficiale.

Napoli, scappa dall’Ospedale del Mare: in camice ospedaliero incendia cassonetti

I fatti questa notte, tra Piazza Amedeo e via Chiaia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, dopo diverse segnalazioni arrivate al 112. Qui hanno sorpreso l’uomo che, senza alcun motivo, stava appiccando un incendio in strada, servendosi della spazzatura. Le fiamme, partite verosimilmente dai cassonetti, hanno poi lambito anche una tenda di un bar situato in piazza Amedeo, danneggiandola.

All’arrivo dei militari il 57enne ha opposto resistenza ma è stato bloccato. Gli uomini della Benemerita hanno accertato che l’uomo effettivamente si era allontanato in serata dall’ospedale del Mare nonostante fosse ricoverato. Si sarebbe allontanato a piedi, passando inosservato mentre usciva dalla struttura di via Enrico Russo, e in qualche modo avrebbe raggiunto il cuore della città. Al termine dei controlli, il 57enne è stato denunciato.