Prosegue senza sosta l’attività di controllo e repressione delle irregolarità da parte della Polizia Municipale di Napoli, impegnata in diverse operazioni nei quartieri cittadini in collaborazione con altri enti e forze dell’ordine.

Napoli. Scommesse illegali, abusi stradali e animali senza regole: stretta della Polizia Municipale

A Chiaiano, gli agenti dell’Unità operativa Scampia, insieme al personale della Polizia di Stato, hanno effettuato verifiche su due esercizi pubblici con corner per scommesse online. In uno dei locali è stata disposta la chiusura immediata per mancanza dei titoli autorizzativi. Elevate anche numerose sanzioni per violazioni amministrative: assenza della SCIA, insegne non autorizzate, occupazione abusiva di suolo pubblico e mancata raccolta differenziata dei rifiuti.

In un’ulteriore operazione congiunta con i medici veterinari dell’ASL Napoli 1, gli agenti hanno controllato la corretta iscrizione degli animali domestici all’anagrafe canina e la conduzione degli stessi in ambito urbano. Due cittadini sono stati multati: uno per aver condotto il cane senza guinzaglio, l’altro per essere sprovvisto di strumenti per la raccolta delle deiezioni, in violazione del Regolamento di Sicurezza Urbana.

Nel territorio della II Municipalità, e in particolare in via De Deo e nelle strade adiacenti, l’Unità operativa Avvocata è intervenuta per contrastare l’occupazione abusiva della sede stradale. Con il supporto di Napoli Servizi, sono stati rimossi 85 paletti, 78 metri di catene e numerosi altri ostacoli non autorizzati.

Infine, nell’area collinare e costiera tra via Pontano, via Crispi, via Schipa, piazza Sannazaro, piazza Amedeo e corso Amedeo, l’Unità operativa Chiaia ha svolto un’intensa attività di controllo sul rispetto delle norme del Codice della Strada. L’operazione si è conclusa con 42 verbali e la rimozione di 20 veicoli in sosta vietata o privi di autorizzazioni.