Aversa, rissa con coltellate tra stranieri in via Roma: preso d’assalto un bar, interviene la Polizia

Una serata da dimenticare, all’insegna della violenza, quella di ieri ad Aversa. Una rissa tra cittadini extracomunitari è scoppiata intorno alle 21, tra piazza Municipio e via Roma, mentre decine di persone passeggiavano lungo una delle arterie principali della città normanna. Secondo alcuni testimoni, i protagonisti – almeno 4 – si sarebbero affrontati con calci, pugni, lanci di cassonetti e – presumibilmente – anche con dei coltelli.

Aversa, rissa tra stranieri in via Roma: preso d’assalto un bar, interviene la Polizia

Il gruppo si sarebbe poi spostato davanti al bar Cuozzo, nei pressi della chiesa dei Santi Filippo e Giacomo in via Roma. Uno dei coinvolti avrebbe chiesto aiuto ai titolari dell’attività commerciale per l’arrivo di un’ambulanza ma, vedendo tardare i soccorsi, avrebbe dato in escandescenze, danneggiando l’interno del locale.

A documentare tutto alcuni cittadini con i propri cellulari: nelle immagini si vedono oggetti rovesciati, macchie di sangue sul pavimento del bar e, poco dopo, l’arrivo degli agenti del Commissariato di Aversa, allertati dai residenti. I poliziotti hanno immobilizzato uno dei soggetti con l’uso dello spray urticante e lo hanno arrestato sotto gli occhi di decine di passanti. Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Intanto, in città cresce la preoccupazione per il tema della sicurezza. Residenti e commercianti denunciano da tempo continue risse in pieno centro e segnalano episodi di spaccio nella vicina piazza Vittorio Emanuele III.