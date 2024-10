Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e ricettazione un 32enne napoletano con precedenti di polizia. Il blitz è avvenuto in pieno centro.

Napoli, scappa all’alt in piazza Carlo III: bloccato con cocaina, contanti e telefoni cellulari

I Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in corso Garibaldi, hanno notato un’auto con a bordo un uomo che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo in direzione di piazza Carlo III, nonostante gli fosse stato intimato l’alt polizia.

I poliziotti lo hanno tempestivamente raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 1.500 euro, 2 telefoni cellulari e, ben occultati all’interno dell’autovettura, 4 involucri di cocaina. L’uomo è stato altresì trovato in possesso di una carta di identità e di una tessera sanitaria intestate ad una terza persona, di cui l’indagato non ha saputo fornire giustificazioni in merito al possesso.