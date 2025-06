Prenderanno il via oggi, mercoledì 18 giugno, gli accertamenti tecnici irripetibili sui telefoni cellulari sequestrati nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne brutalmente uccisa ad Afragola dall’ex fidanzato, Alessio Tucci, 19 anni, reo confesso del delitto.

Omicidio Martina: oggi gli accertamenti sui cellulari sequestrati di Alessio e della sua famiglia

Il sequestro dei dispositivi, disposto lo scorso 28 maggio dalla Procura di Napoli Nord, ha riguardato non solo il cellulare dell’indagato ma anche quelli dei cinque componenti della sua famiglia, che al momento non risultano iscritti nel registro degli indagati. Gli inquirenti puntano a ricostruire ogni dettaglio utile a chiarire le circostanze dell’efferato femminicidio, avvenuto in provincia di Napoli, e a verificare eventuali complicità, omissioni o reticenze.

Alessio Tucci si trova attualmente in carcere con le pesanti accuse di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Gli inquirenti intendono far luce anche sul contesto familiare e relazionale in cui maturò il delitto, per questo i dati estratti dai telefoni potrebbero rivelarsi fondamentali.

A tutela degli interessi della famiglia della giovane vittima, l’avvocato Sergio Pisani – legale dei Carbonaro – ha nominato come consulente tecnico di parte l’ingegnere Lorenzo Laurato, che parteciperà alle operazioni peritali previste per le prossime ore.