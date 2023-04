Napoli e la Campania si preparano ad un vero e proprio boom turistico per le feste pasquali. Secondo le stime di Confesercenti, sono attesi circa 250mila visitatori, dei quali 173mila solo a Napoli. In gran parte saranno stranieri.

Napoli, sarà record di turisti a Pasqua: attesi 200mila visitatori

Il capoluogo campano si conferma la meta preferita per festività di Pasqua sia a livello nazionale (seguita da Palermo e Catania) sia a livello internazionale (davanti anche a Parigi e Barcellona)

Non è tutto oro quello che luccica. Il record di afflussi si è infatti trasformato in un record di prezzi.

Secondo le stime di Abbac (associazione che rappresenta b&b e case vacanza), si registra un aumento medio del 40%. Sui portali, è facile trovare camere di strutture extralberghiere che costano, per una sola notte, anche fino 1300euro. Alla base di questa escalation, la legge della domanda e dell’offerta: tanti hanno scelto Napoli per le festività pasquali, ma anche per il ponte del 25 aprile e del primo maggio e per lo speciale clima azzurro che si vive in città in attesa dello scudetto.

Pesa poi l’inflazione con l’aumento dei costi del lavoro e delle forniture e non manca chi ne abusa o specula. Il vero nodo da superare, con questi numeri, sarà però quello dei trasporti e dei collegamenti. Per evitare nei giorni festivi la paralisi totale a causa dell’incremento esponenziale dei flussi veicolari, in penisola Sorrentina e in costiera si è pensato di fare ricorso al filtro della circolazione a targhe alterne. Dispositivo che dovrebbe scattare già da sabato 8 aprile e che dovrebbe durare per tutta l’estate ma che sta incontrando non poche resistenze. A Napoli la questione sopratutto dei trasporti pubblici è ancora un’incognita.