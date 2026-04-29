Pasticciere di Sant’Antimo conquista il Guinness World Record: a Londra il tiramisù più lungo del mondo

Un pasticciere originario di Sant’Antimo conquista il Guinness World Record realizzando il tiramisù più lungo del mondo: è la straordinaria impresa di Antimo Di Giovannantonio, protagonista di un traguardo che porta un pezzo di area nord di Napoli sotto i riflettori internazionali.

Un’opera dolciaria straordinaria, lunga ben 440,58 metri, che ha superato il precedente record fermo a 273 metri. Il record è stato certificato domenica 26 aprile dal giudice Lorenzo Veltri presso la Chelsea Old Town Hall, al termine di due intensi giorni di lavoro. Un progetto ambizioso che ha visto coinvolti oltre 100 tra chef e volontari, uniti dalla passione per uno dei dolci simbolo della tradizione italiana. Non solo numeri da record: il tiramisù è stato anche dedicato simbolicamente a Re Carlo III e alla Regina Camilla, con un messaggio in lettere dorate che recitava “Grazie Your Majesty”.