Ancora un episodio di violenza tra i giovanissimi a Napoli. Nella notte un ragazzo di 21 anni è stato pugnalato sul lungomare di via Caracciolo.

Napoli, sangue sul lungomare: ragazzo di 21 anni accoltellato senza motivo

Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe discusso per motivi banali con un gruppo di coetanei. Uno di questi avrebbe estratto un coltello, ferendolo alla gamba destra. Colpito con un pugno il faccia l’amico del 21enne.

Entrambi si sono recati al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini della Pignasecca per le cure del caso. Sono stati entrambi dimessi. Il 21enne accoltellato ha avuto una prognosi di 21 giorni. L’amico di 20 anni è rimasto solo contuso per un pugno ricevuto in faccia: ne avrà per 10 giorni. Sulla vicenda indagano in carabinieri della Compagnia Centro.

Due ragazze rapinate

A San Giovanni a Teduccio, quartiere orientale di Napoli, due ragazze sono state rapinate stanotte in via Ferrante Imparato. Erano in auto e sarebbero state affiancate da due sconosciuti a bordo di uno scooter. Armati di pistola hanno costretto le due donne ad uscire dall’auto per impossessarsene. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Poggioreale che hanno avviato le indagini.