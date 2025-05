Da rapinatore a vittima in pochi minuti. Un giovane di 21 anni è ricoverato in gravi critiche all’Ospedale del Mare dopo essere stato accoltellato durante una presunta doppia rapina avvenuta nella notte tra le strade di Torre del Greco.

Torre del Greco. Tenta due rapine in una notte, ma le vittime reagiscono: 21enne in fin di vita

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica da parte della Polizia di Stato, il ragazzo avrebbe prima sottratto uno scooter a un coetaneo, poi avrebbe tentato di rapinare una coppia. Ma stavolta qualcosa è andato storto. Il giovane avrebbe trovato una reazione inaspettata: l’uomo della coppia avrebbe affrontato il presunto rapinatore e, durante la colluttazione, sarebbe spuntata una pistola. Poco dopo, sul posto è tornata anche la vittima della prima rapina, che avrebbe partecipato all’aggressione.

Il 21enne è stato brutalmente colpito: le ferite, compatibili con arma da taglio, lo hanno ridotto in fin di vita. È ora ricoverato in rianimazione. Le indagini sono in corso per chiarire dinamica, responsabilità e accertare chi abbia inferto le coltellate.