Napoli, rubano cosmetici e tentano la fuga: coppia finisce in manette

Momenti di tensione nel quartiere Fuorigrotta, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 26 anni e una donna di 25 con le accuse di rapina e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’intervento è stato effettuato nel pomeriggio di ieri, giovedì 14 maggio, dagli agenti del Commissariato San Paolo durante i servizi di controllo del territorio.

La segnalazione alla Sala Operativa

I poliziotti sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata alla Sala Operativa relativa a una rapina avvenuta all’interno di un esercizio commerciale della zona. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno ricostruito quanto accaduto grazie alle testimonianze raccolte dal personale del negozio. Secondo quanto emerso, i due erano stati sorpresi poco prima mentre tentavano di rubare alcuni prodotti cosmetici dagli scaffali dell’attività commerciale. Dopo essere stati scoperti, il 26enne e la 25enne avrebbero cercato di scappare spintonando uno dei dipendenti del negozio nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

Bloccati dal personale del negozio

La fuga dei due è stata però interrotta dal personale dell’esercizio commerciale, che è riuscito a fermarli fino all’arrivo della Polizia di Stato. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato i due in possesso di due bastoni, successivamente sequestrati. Per questi motivi, i due indagati sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato San Paolo. La merce rubata è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario dell’attività commerciale.