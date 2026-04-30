Napoli, furti acrobatici in case, hotel e pizzerie: in manette coppia di ladri

Svolta nelle indagini sui furti e le rapine che negli ultimi mesi avevano seminato paura nel centro cittadino. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo e una donna, gravemente indiziati di essere gli autori di numerosi colpi tra appartamenti, strutture ricettive ed esercizi commerciali.

Indagini della Polizia: decisivo il lavoro del Commissariato Vicaria-Mercato

L’operazione è il risultato di un’articolata attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato Vicaria – Mercato, avviata dopo le numerose denunce presentate da cittadini e titolari di attività commerciali. Tra le vittime figurano anche note realtà come l’Ibis Hotel, Chalet Barbato, l’Antica Pizzeria Da Michele e la società Osta Mariano srl. I ripetuti episodi criminosi avevano generato un forte allarme sociale, alimentato dalla frequenza e dalla modalità con cui venivano messi a segno i colpi.

“Ladro acrobata”: furti dai balconi e piani alti

Le indagini hanno evidenziato un modus operandi particolarmente audace. I due indagati agivano spesso arrampicandosi su balconi e raggiungendo piani elevati degli edifici, una tecnica che ha portato la stampa locale a ribattezzare il responsabile principale come “ladro acrobata”.

Numerosi episodi erano stati documentati anche da immagini di videosorveglianza, diffuse da diverse testate campane, che mostravano i movimenti rapidi e disinvolti dei soggetti tra un edificio e l’altro.

Videosorveglianza e riconoscimenti: così sono stati individuati

Fondamentale per l’identificazione dei responsabili è stata l’analisi approfondita dei filmati acquisiti dai sistemi di sorveglianza, unita al riconoscimento fotografico effettuato dalle vittime attraverso album predisposti dagli investigatori. Gli elementi raccolti hanno permesso agli inquirenti di individuare con elevato grado di attendibilità i presunti autori dei reati seriali.

Arresto e domiciliari per la coppia

Al termine delle attività investigative, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale, mentre per la donna è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.