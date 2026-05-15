Giugliano, festeggiamenti “Maria Ss. della Pace”: presentato “Il match della pace”

Si è tenuta presso l’Ex Chiesa della Maddalena la conferenza stampa di presentazione del Match della Pace – Memorial Giovanni Raimondo. L’iniziativa, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport e dei festeggiamenti in onore a Maria Ss. della Pace.

L’incontro ha confermato la volontà delle istituzioni e delle associazioni locali di mettere lo sport al centro della crescita educativa dei giovani. Lo slogan della manifestazione, “da Giugliano all’Europa”, sottolinea l’ambizione di trasformare un evento sportivo in un momento di riflessione globale sulla pace e sulla convivenza civile.

Al centro del dibattito, la presentazione dei contest che coinvolgeranno gli istituti scolastici del territorio. Gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado saranno i protagonisti dei concorsi: “I Colori della Pace”, un’occasione per esprimere attraverso l’arte i valori della fratellanza, e “Una Storia per Maria”, un progetto narrativo legato alle tradizioni locali e alla devozione della comunità.

La conferenza, moderata da Alessandro Raimondo (Referente IMABDV), ha visto la partecipazione dell’Avv. Marco Sepe, Assessore allo Sport, che ha ribadito l’impegno nel sostenere iniziative che promuovano il benessere sociale tramite lo sport.

Giusy Luminoso, Presidente di Generazione Progresso ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento giovanile, supportata dalle testimonianze delle realtà sportive femminili: Lady Naples, Project Napoli e Napoli Indipendent, che saranno le protagoniste della manifestazione sul campo.

Il “Match della Pace” si candida a essere uno degli appuntamenti più atteso dai giovani, dimostrando come la sinergia tra associazioni e istituzioni possa generare un impatto reale sulla comunità.

COMUNICATO STAMPA