“Cuore tolto prima di capire che l’altro avesse danni”, sarebbero state queste le parole del cardiochirurgo del Monaldi, Guido Oppido. L’affermazione è stata estrapolata da una conversazione registrata da uno dei presenti ad un incontro informale con alcuni membri dell’équipe medica, poco prima dell’ispezione avviata dal Ministero della Salute presso l’ospedale Ospedale Monaldi per chiarire quanto accaduto.

Domenico Caliendo, l’audio di Oppido al Monaldi: “Cuore tolto prima di capire se l’altro avesse danni”

Oppido aveva sostenuto di non aver iniziato l’asportazione del cuore del bambino prima dell’arrivo in sala del contenitore refrigerato con l’organo proveniente da Bolzano. Aveva inoltre dichiarato di aver proceduto solo dopo aver ricevuto conferma da un componente dell’équipe sulla presenza effettiva del cuore destinato al trapianto. Una registrazione audio che, se confermata, rafforzerebbe l’ipotesi dell’errore commesso nella sala operatoria del Monaldi.

Nel dialogo sarebbe stato affrontato anche il problema legato al trasporto dell’organo da Bolzano a Napoli. Il cuore, infatti, sarebbe giunto congelato a causa dell’impiego di ghiaccio secco nel contenitore refrigerante. Oppido avrebbe preso le difese della collega Gabriella Farina, incaricata del prelievo dell’organo, sostenendo che la responsabilità non potesse ricadere su di lei perché avrebbe richiesto semplice ghiaccio e ricevuto invece ghiaccio secco. Un errore riconducibile all’equipe medica di Bolzano.