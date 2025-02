Paura in via Toledo, nel cuore della città, dove un giovane di 22 anni ha messo a segno un furto in un noto negozio di abbigliamento. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, è entrato nell’attività commerciale con un cane di grossa taglia al guinzaglio. In pochi istanti ha afferrato un giubbino firmato del valore di 1.400 euro ed è fuggito.

Napoli, ruba giubbino da 1400 euro e aizza il cane contro la vittima: arrestato 22enne

Il titolare del negozio, accortosi del furto, ha inseguito il ladro, riuscendo a raggiungerlo. A quel punto, però, il 22enne ha aizzato il pastore tedesco contro l’uomo, costringendolo a fermarsi. Terrorizzato dall’animale, il commerciante ha desistito dall’inseguimento, ma ha continuato a seguire il ladro con lo sguardo fino a vederlo dirigersi verso il Teatro San Carlo.

Proprio in piazza Trieste e Trento, poco distante, era presente una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Chiaia. L’imprenditore ha immediatamente chiesto aiuto, raccontando l’accaduto ai militari, che si sono messi sulle tracce del fuggitivo.

L’uomo è stato rintracciato in via San Carlo, all’altezza del civico 8. Con una mano teneva una busta, con l’altra cercava di controllare il cane, ancora irrequieto. La perquisizione ha permesso di recuperare il giubbino rubato e altri due capi di abbigliamento, probabilmente sottratti in altri negozi.

Il 22enne è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria, mentre il pastore tedesco è stato affidato alle cure dei veterinari dell’Asl Napoli 1.