Ha tentato di sfuggire al controllo della Polizia investendo un agente e cercando di far perdere le proprie tracce a bordo di uno scooter rubato. La fuga di un 37enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, si è conclusa con l’arresto nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli contro i reati predatori.

Napoli, scippatore in fuga investe un poliziotto: arrestato 37enne a bordo di scooter rubato

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri. I Falchi della Squadra Mobile, impegnati in attività di monitoraggio, sono stati avvicinati da un cittadino che ha riferito di aver assistito poco prima a uno scippo ai danni di una donna, commesso da un uomo in sella a uno scooter. Raccolta la segnalazione, i poliziotti si sono messi sulle tracce del presunto responsabile, rintracciandolo in largo Donna Regina. Alla vista degli agenti, il 37enne avrebbe accelerato improvvisamente nel tentativo di sottrarsi al controllo, ignorando l’alt intimato dagli operatori.

Durante la fuga, l’uomo ha investito uno dei poliziotti, facendolo cadere a terra. L’azione non è però bastata a garantirgli la fuga: gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a sottoporlo a controllo, trovandolo in possesso di due giraviti, considerati oggetti atti ad offendere.

Le successive verifiche sono state estese anche all’abitazione dell’indagato, dove gli agenti hanno rinvenuto due cartucce calibro 9×21 detenute illegalmente, oltre a una tessera sanitaria e una carta d’identità elettronica intestate a un’altra persona. Gli accertamenti hanno inoltre permesso di appurare che lo scooter utilizzato dal 37enne era stato rubato. Per questi motivi l’uomo è stato arrestato con le accuse di ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, possesso di oggetti atti ad offendere e detenzione abusiva di munizioni per armi comuni da sparo.