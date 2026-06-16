Tavolo su palazzine tra Comune e Acer: “Interventi da questo mese”

Non più un quartiere separato dal resto della città, ma una parte integrante di Aversa. È questa la linea tracciata nel corso della prima riunione del tavolo permanente dedicato alle palazzine Unrra Casas di viale Europa, convocato dal sindaco Francesco Matacena per affrontare le criticità storiche dell’area e programmare interventi di riqualificazione e sicurezza. All’incontro, svoltosi presso il Municipio normanno, hanno partecipato i rappresentanti dell’Acer, ente gestore degli alloggi popolari, il primo cittadino, il vicesindaco e assessore al Patrimonio Alfonso Oliva e il consigliere regionale Marco Villano.

Tra le prime decisioni assunte c’è la realizzazione di tre nuovi varchi di accesso che consentiranno di aprire il quartiere verso il resto del tessuto urbano. Gli accessi saranno ricavati in via Perugia, nell’area dell’ex isola ecologica, in via San Lorenzo e in via Saporito. Capitolo sicurezza. Acer concederà le autorizzazioni necessarie affinché il Comune possa partecipare ai bandi pubblici finalizzati all’acquisto e all’installazione di impianti di videosorveglianza all’interno del quartiere. I primi interventi potrebbero partire già nelle prossime settimane e interesseranno anche piazza della Concordia. Sul tavolo resta però il problema delle manutenzioni e delle competenze. Se finora Acer ha garantito gli interventi relativi alla pulizia e al diserbo del verde, il quartiere necessita di opere più consistenti, dal rifacimento del manto stradale alla sistemazione dei marciapiedi, fino agli interventi strutturali sugli edifici.