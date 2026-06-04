Ancora una truffa del finto avvocato ai danni di un’anziana, ma questa volta il raggiro si è concluso con l’arresto del presunto responsabile. Una donna di 81 anni di Piano di Sorrento, convinta che il figlio fosse stato arrestato, ha raggiunto Napoli con 1.200 euro per consegnarli a un sedicente legale. Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, il truffatore è stato bloccato in flagranza di reato sul corso Garibaldi.

Napoli. “Suo figlio è stato arrestato”: 81enne parte da Sorrento con 1.200 euro, Carabinieri arrestano il truffatore

La vicenda è iniziata poco dopo mezzogiorno in un appartamento di Piano di Sorrento, quando il telefono dell’anziana è squillato. Dall’altra parte della cornetta, un uomo che si è spacciato per un avvocato le ha raccontato che il figlio era stato arrestato e che serviva una somma di denaro per risolvere la situazione.

Spaventata e confusa, la donna è caduta nella trappola. Ha raccolto tutti i contanti che aveva in casa, circa 1.200 euro, e ha seguito le indicazioni ricevute al telefono. Con il denaro in tasca ha raggiunto la stazione e si è imbarcata su un treno della Circumvesuviana diretto a Napoli, dove avrebbe dovuto incontrare il presunto avvocato nei pressi di Porta Nolana.

L’allarme del figlio e la corsa contro il tempo

Nel frattempo, il vero figlio dell’81enne è venuto a conoscenza di quanto stava accadendo. Tornato a casa, ha trovato il padre sconvolto dal racconto della moglie e dalla falsa notizia dell’arresto di uno dei figli. Capita immediatamente la situazione, l’uomo si è precipitato presso la stazione dei Carabinieri di Piano di Sorrento. La Centrale Operativa della Compagnia di Sorrento ha quindi attivato i militari della compagnia Napoli Stella, dando il via a una corsa contro il tempo per fermare la truffa prima che fosse troppo tardi.

Il blitz dei Carabinieri a Napoli

I Carabinieri della Sezione Operativa hanno raggiunto la stazione della Circumvesuviana di piazza Garibaldi e sono riusciti a individuare l’anziana vittima. La donna era ancora al telefono con il truffatore, che le stava fornendo le ultime indicazioni per la consegna del denaro. I militari le hanno chiesto di continuare la conversazione e di fingere che tutto stesse procedendo secondo i piani. L’81enne, nonostante il forte stato di agitazione, ha collaborato con gli investigatori. Pochi minuti dopo ha attraversato corso Garibaldi e si è fermata davanti a una tabaccheria, nel luogo concordato per l’incontro.

«Signora, mi manda l’avvocato?»

L’uomo si è presentato all’appuntamento pronunciando la frase concordata: «Signora, mi manda l’Avvocato, avete portato i soldi?». La donna gli ha consegnato il denaro, ma subito dopo sono intervenuti i Carabinieri che stavano monitorando la scena a distanza. Il presunto truffatore, un 55enne napoletano, è stato bloccato e arrestato.

Arrestato un 55enne già sottoposto a obbligo di dimora

Dalle verifiche è emerso che il 55enne era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Napoli, disposta dal Tribunale di Pescara per reati analoghi. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di truffa aggravata e trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.