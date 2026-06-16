Nuoto, numeri record per la terza edizione di “Olimpic Race”

Grande successo alla Piscina Scandone di Napoli per la terza edizione di Olimpic Race Napoli, meeting natatorio di rilevanza nazionale organizzato daII’OIimpic Nuoto Napoli in collaborazione con Sport Solutions. L’edizione 2026 ha confermato il costante percorso di crescita della manifestazione, facendo registrare numeri da record: oltre 700 atleti partecipanti e più di 2.800 presenze gara, il dato più alto raggiunto nelle tre edizioni disputate. La competizione ha richiamato alcune delle società più prestigiose del panorama natatorio italiano