American Auto apre una nuova sede a Lago Patria, a Giugliano. Ad annunciarlo è stato Errico Ioffredo, volto noto dell’attività diventata popolare sui social, in particolare su TikTok, con un video pubblicato online. La vicenda arriva a pochi giorni dalla notizia della chiusura del rivenditore di Bacoli, annunciata dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

American Auto apre a Lago Patria dopo lo stop di Bacoli confermato dal Tar: “Piccolo problema, si risolverà”

Nel filmato Ioffredo ha spiegato che la sede di Bacoli resterà chiusa fino al 2 luglio. “C’è una causa in mezzo e poi riapriremo”, ha dichiarato, parlando di un “piccolo problemino burocratico” che, a suo dire, si risolverà a breve. “Siamo stati costretti a fare tutto questo in cinque giorni”, ha aggiunto riferendosi all’apertura della nuova sede a Lago Patria.

Una settimana fa, il primo cittadino della città flegrea aveva spiegato che il Tar Campania aveva respinto la richiesta di sospensiva contro l’ordinanza di chiusura, dando ragione al Comune e condannando il privato al pagamento delle spese. “Con un dispositivo che non solo ha rigettato la richiesta del venditore di auto per ottenere la sospensiva alla nostra ordinanza di chiusura. Ma ha anche condannato il privato al pagamento delle spese verso il Comune. Una vittoria chiara. Un atto di giustizia che certifica che quanto stiamo dicendo da mesi era corretto. Ora dovrà restare chiuso. E dovrà liberare l’area da tutti i veicoli presenti”, aveva fatto sapere Della Ragione.

L’attività presenterebbe infatti diverse difformità rispetto a quanto dichiarato nella segnalazione d’inizio attività. Il successivo decreto cautelare dell’8 giugno 2026 del Tar Campania ha quindi confermato la chiusura. American Auto, negli ultimi mesi, era finita più volte al centro dell’attenzione mediatica: prima per i prezzi competitivi delle auto in vendita, poi per le polemiche legate ad alcune accuse sulla presunta alterazione dei chilometri di diverse vetture e per i video di discussioni con clienti che lamentavano problemi ai veicoli acquistati. Ora American Auto prova a rilanciarsi da Lago Patria, mentre resta ferma l’attività nella sede di Bacoli dopo il pronunciamento del Tar Campania.