Da Posillipo a Giugliano con il Range Rover rubato: speronano i Carabinieri per fuggiere. Preso 22enne di Mugnano

Furto nella notte a Posillipo, dove tre uomini hanno rubato una Range Rover Sport da un garage di via Manzoni, dando poi vita a un inseguimento terminato con un arresto tra Napoli e Giugliano. Il colpo è avvenuto intorno alle 3 del mattino. I malviventi hanno forzato l’ingresso del garage e in pochi minuti sono riusciti a portare via il suv di lusso, sparendo nel buio delle strade quasi deserte.

Il gps tradisce i ladri: l’auto localizzata a Giugliano

A mandare all’aria il piano è stato il sistema gps installato sul veicolo. Il segnale della Range Rover rubata ha infatti raggiunto la Centrale Operativa dei Carabinieri di Giugliano, permettendo ai militari di localizzare rapidamente il mezzo in via Santa Maria a Cubito. Alle 03.19 una pattuglia dell’Arma è arrivata sul posto trovando il suv fermo con i fari accesi in una stradina adiacente.

Lo schianto contro l’auto dei Carabinieri e la fuga

Quando i Carabinieri hanno tentato di controllare il veicolo, due uomini erano ancora all’interno della Range Rover. Alla vista dei militari, il conducente ha improvvisamente accelerato lanciando il suv contro la gazzella. Il violento impatto ha squarciato il silenzio della notte. Subito dopo il conducente ha inserito la retromarcia, finendo però contro un guard rail. I due occupanti sono quindi scesi dall’auto tentando la fuga a piedi tra terreni, sterpaglie e recinzioni.

Durante la fuga perde cellulare e patente

Nel tentativo di far perdere le proprie tracce, uno dei fuggitivi ha perso il telefono cellulare e la patente di guida mentre scavalcava una recinzione. Gli oggetti sono stati recuperati dai Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini. Fondamentali anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza del garage di via Manzoni, che hanno confermato i sospetti degli investigatori.

Arrestato un 22enne di Mugnano di Napoli

Il giovane immortalato durante il furto è risultato essere un 22enne incensurato residente a Mugnano. I Carabinieri hanno avviato le ricerche recandosi anche presso l’abitazione del ragazzo, dove però hanno trovato soltanto il padre, estraneo ai fatti. Comprendendo di essere ormai braccato, il 22enne si è successivamente presentato in caserma insieme al proprio avvocato.

Per lui sono scattate le accuse di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. Il giovane è stato arrestato e trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio. Proseguono intanto le indagini dei Carabinieri per identificare gli altri complici coinvolti nel furto della Range Rover, riusciti per il momento a far perdere le proprie tracce.

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