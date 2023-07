Una trentenne accerchiata e picchiata da un gruppo di coetanee. E’ quanto accaduto in via Cristoforo Colombo a Napoli. La donna è grave all’ospedale San Paolo.

Napoli, picchiata da un gruppo di coetanee: è in ospedale

I carabinieri della Compagnia Centro sono intervenuti in Via Cristoforo Colombo, altezza civico 52, per una rissa tra donne.

Una 30enne di origini straniere sarebbe stata aggredita da alcune coetanee per passati dissidi ancora poco chiari. La donna sarebbe stata presa a pugni e calci e avrebbe battuto violentemente la testa a terra.

Soccorsa dal 118, la 30enne è stata portata all’ospedale San Paolo. E’ in osservazione per un trauma cranico, non è in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare responsabili della violenta aggressione. Ignote ancora le cause che hanno scatenato la rissa.