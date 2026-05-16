Napoli, lite a scuola finisce in aggressione: studente lancia un banco contro un 16enne

Paura in una scuola di Napoli, dove un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito violentemente da un banco lanciato da un compagno di classe al culmine di una lite scoppiata durante le lezioni. Il giovane ha riportato una grave contusione renale ed è attualmente sotto osservazione medica con una prognosi di 25 giorni.

Come anticipa Il Mattino, l’episodio, avvenuto venerdì in un liceo del capoluogo campano, ha immediatamente allarmato insegnanti e studenti presenti in aula. Secondo una prima ricostruzione, il diverbio tra i due adolescenti sarebbe degenerato rapidamente fino al gesto estremo: uno dei ragazzi avrebbe afferrato un banco e lo avrebbe scagliato contro il compagno, colpendolo violentemente al fianco sinistro.

Ricovero al Cto di Napoli: decisivi gli esami diagnostici

Il 16enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cto dell’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli. Inizialmente il ragazzo lamentava un forte dolore al fianco, ma i medici, insospettiti dalla sintomatologia, hanno deciso di effettuare approfondimenti ecografici e diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una seria contusione renale provocata da un trauma violento da impatto. Nonostante la gravità della lesione, le condizioni del giovane risultano stabili. I sanitari hanno disposto il ricovero e una prognosi di 25 giorni. Sull’episodio potrebbero ora intervenire le forze dell’ordine per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità