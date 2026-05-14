Terrore al Rione Traiano: accoltella la moglie con un paio di forbici, arrestato 66enne

Un uomo di 66 anni è stato arrestato dai Carabinieri della stazione Rione Traiano insieme ai militari della sezione operativa della Compagnia di Napoli Bagnoli con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 66enne avrebbe aggredito la moglie 65enne al culmine dell’ennesima lite familiare, colpendola con un paio di forbici da cucina.

La donna fugge e raggiunge l’ospedale San Paolo

L’allarme è scattato intorno alle 16:35, quando dal Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo è partita una richiesta di intervento ai Carabinieri per una donna appena arrivata con diverse ferite. La vittima ha raccontato ai militari di essere stata aggredita dal marito all’interno della loro abitazione. La discussione, nata per motivi banali, sarebbe degenerata rapidamente. L’uomo avrebbe iniziato a insultare e minacciare la moglie, per poi spingerla violentemente contro il tavolo del soggiorno, distrutto durante l’aggressione.

Colpita con le forbici al petto, alla gamba e alla schiena

Solo dopo essere caduta, la 65enne si sarebbe accorta che il marito impugnava un paio di forbici da cucina. La donna ha tentato di scappare ma sarebbe stata raggiunta da diversi fendenti: una ferita al petto, altre alla gamba destra e un ulteriore colpo alla schiena. Nonostante le lesioni riportate, la vittima è riuscita a lasciare l’abitazione e a raggiungere in taxi l’Ospedale San Paolo, dove i medici le hanno diagnosticato una prognosi di 21 giorni.

Casa devastata e forbici sequestrate dai Carabinieri

I Carabinieri si sono recati nell’appartamento della coppia trovando il 66enne disteso sul letto della camera da letto. L’abitazione appariva completamente a soqquadro, con mobili danneggiati e chiari segni della violenta lite appena avvenuta. Durante il sopralluogo i militari hanno sequestrato le forbici intrise di sangue utilizzate durante l’aggressione.

Precedenti denunce della moglie e del figlio

Dalle indagini è emerso un contesto familiare già segnato da episodi di violenza e minacce. Negli ultimi mesi sia la moglie che il figlio avevano infatti presentato diverse denunce nei confronti del 66enne, raccontando aggressioni fisiche, insulti continui e comportamenti minacciosi. In un precedente episodio, il figlio aveva denunciato che il padre era entrato nella sua stanza brandendo un paio di forbici e urlando contro di lui. Su disposizione della Procura di Napoli, il 66enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.