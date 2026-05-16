Si terrà il prossimo 17 ottobre, presso il “Teatro Palapartenope” di Napoli, dalle ore 20, l’evento “Gigi Soriani and Friends”, lo show prodotto da Radio Marte e dal Teatro Troisi del dj napoletano con gli artisti dei suoi mashup e remix live per uno spettacolo che supera i confini del DJ Set tradizionale, per un’esperienza musicale totale e innovativa.

Napoli, a ottobre il grande concerto “Gigi Soriani and Friends” prodotto da Radio Marte: ci saranno anche artisti casertani

Un vero e proprio concerto di musica dance, unico nel suo genere, del dj-producer (protagonista anche dei prepartita allo Stadio Maradona) tra i più noti in Italia, impegnato nel 2026 in un tour con oltre 50 date anche all’estero (in Germania, Svizzera, Inghilterra e Francia) con l’approdo per la prima volta in Australia per due show (il 15 novembre Adelaide e il 22 novembre Melbourne).

L’evento del Palapartenope, previsto per il prossimo 17 ottobre, arriva dopo le collaborazioni con Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo, Sal Da Vinci, Clementino, Franco Ricciardi, che hanno contribuito a renderlo uno dei dj più virali sui social.

“Sarà il modo migliore – spiega Gigi Soriani – per festeggiare i miei trent’anni di carriera. Mi piacerebbe avere al mio fianco tutti gli artisti con cui ho collaborato e molti di essi ci saranno per far rivivere live i remix e i mashup che ho realizzato. Non mancheranno le sorprese con alcune produzioni inedite. Quello che è certo è che sarà una grande festa!”.

Al grande evento di Gigi Soriani sarà protagonista anche il territorio della provincia di Caserta: parteciperanno, tra i tanti ospiti, artisti casertani che verranno svelati nei prossimi mesi.