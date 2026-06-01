Terrore a Porta Capuana, rissa con bottiglie davanti a una pizzeria: bambini in lacrime e turisti in fuga

Momenti di forte tensione nella serata di ieri, domenica 31 maggio, a Porta Capuana, dove una violenta rissa è scoppiata davanti a una pizzeria affollata di clienti. La lite, avvenuta in via della Maddalena, sarebbe degenerata rapidamente con l’utilizzo di bottiglie come oggetti contundenti, provocando il panico tra residenti, turisti e famiglie con bambini presenti nella zona.

Secondo le testimonianze raccolte, alcuni dei partecipanti alla rissa sarebbero rimasti feriti. Le immagini dell’accaduto, diffuse sui social e rilanciate dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, mostrano scene di forte concitazione e persone in fuga per evitare di essere coinvolte.

Bambini in lacrime e fuggi fuggi generale

L’episodio ha generato momenti di paura tra i presenti. Nel locale e nelle aree circostanti erano presenti numerose famiglie e turisti italiani e stranieri che stavano trascorrendo la serata nel centro storico di Napoli. La violenza della rissa ha provocato un fuggi fuggi generale. Alcuni bambini sarebbero scoppiati in lacrime mentre molti clienti hanno lasciato in fretta il locale per mettersi al riparo. Un residente della zona, autore della segnalazione inviata a Borrelli, ha denunciato il clima di insicurezza che continua a caratterizzare l’area.

Porta Capuana e Vasto, allarme sicurezza

Solo poche settimane fa un uomo di 32 anni è morto dopo essere stato accoltellato nella stessa area. Successivamente una donna transgender è stata ferita al collo durante un’aggressione. Residenti e commercianti chiedono da tempo un rafforzamento dei controlli e una presenza costante delle forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza a cittadini e visitatori. Dopo la rissa, alcuni cittadini hanno contattato immediatamente le forze dell’ordine per segnalare quanto accaduto.

Il video