Buone notizie dall’infermeria in casa Napoli. Dopo l’intervento al cuore dello scorso 8 settembre a Manchester, questa mattina Scott McTominay è tornato ad allenarsi. Lo ha reso noto la società azzurra in una nota in cui ha specificato che “ha svolto una sessione personalizzata in palestra“. Insomma, il rientro avverrà senza alcun fretta sfruttando a pieno la sosta. L’obiettivo nel mirino: scendere in campo contro il Frosinone il prossimo 10 ottobre.

Napoli, riecco McTominay: oggi differenziato in palestra

Non ci sono ritardi sulla tabella di marcia per il ritorno tra i titolari per il centrocampista di Lancaster. Il tecnico Allegri, nella conferenza avvenuta prima della partita contro la Fiorentina, ne aveva auspicato il rientro proprio dopo la maxi sosta.

Come noto McTominay ha effettuato una procedura di ablazione perfettamente riuscita dopo la quale ha osservato due settimane di riposo. Ora è pronto a riprendere gradualmente gli allenamenti.

Una buona nuova che arriva dopo giorni complicati in casa azzurra. I pochi punti raccolti in questo inizio di campionato, le polemiche per il pari maturato proprio a Firenze, l’infortunio di Anguissa avvenuto in pieno recupero nel secondo tempo non hanno contribuito a creare un clima sereno intorno al Napoli. Intanto, la lista degli infortunati è ancora corposa. Sono ai box Marianucci, che dovrebbe rientrare dopo la pausa, Buongiorno, Spinazzola, Alisson, Meret e il già citato Anguissa.