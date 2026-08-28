Proseguono senza sosta le attività della Polizia Locale di Aversa sul fronte della sicurezza stradale e del contrasto alla sosta selvaggia. Nei primi quindici giorni di attività del Comandante Emiliano Nacar sono state circa 70 le rimozioni effettuate con carro gru, soprattutto nei punti nevralgici della movida cittadina e nelle aree maggiormente interessate dalla sosta irregolare.

Aversa, stretta contro la sosta selvaggia: 70 rimozioni in 15 giorni, un veicolo su quattro senza assicurazione

Particolarmente significativo, e preoccupante, è il dato relativo ai veicoli privi di copertura assicurativa: circa il 25% dei mezzi rimossi è risultato infatti sprovvisto di assicurazione. “Siamo di fronte a un fenomeno preoccupante – dichiara il Comandante Nacar –. Dobbiamo invertire una tendenza e intervenire con decisione nei confronti di chi circola senza copertura assicurativa. Il controllo e il rispetto delle regole rappresentano un elemento fondamentale per garantire sicurezza sulle nostre strade”.

Ieri pomeriggio e nella serata sono inoltre proseguite le attività di controllo su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle zone segnalate per la presenza di sosta selvaggia. Due pattuglie della Polizia Locale hanno presidiato le aree centrali della città e nel corso dei controlli, sono stati rimossi 13 veicoli per violazioni che riguardavano principalmente la sosta sui marciapiedi, sulle piste ciclabili e in corrispondenza degli scivoli destinati alle persone con disabilità.

“Nonostante la grande carenza di personale e le difficoltà logistiche – prosegue Nacar – la Polizia Locale di Aversa farà la propria parte. I controlli continueranno con costanza e non saranno limitati al periodo estivo. L’obiettivo è garantire presenza sul territorio, prevenire comportamenti pericolosi e ripristinare il rispetto delle regole”. Il Comandante ha infine voluto ringraziare il personale attualmente in servizio: “Ringrazio l’esiguo numero di agenti rimasti in servizio per l’eccellente lavoro che stanno svolgendo ogni giorno. Nonostante le difficoltà, stanno garantendo un importante presidio della città e dimostrando grande senso di responsabilità”.