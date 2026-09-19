Fiorentina-Napoli, Allegri: “Spinazzola fuori, De Bruyne gioca”

È tempo di scelte di formazione in casa Napoli in vista del match di domani in casa della Fiorentina. Si scenderà in campo all’Artemio Franchi alle 12:30 con l’obiettivo di chiudere con una vittoria prima della maxi sosta per le nazionali. Nella conferenza pre-gara di rito, il tecnico degli azzurri ha dato alcune anticipazioni sugli undici titolari: “Abbiamo perso per un affaticamento Spinazzola, rientrerà dopo la sosta. De Bruyne, invece, sta bene e credo che domani partirà dall’inizio”. Anguissa è in forte dubbio.

Fiorentina-Napoli, Allegri: “Anguissa in dubbio, De Bruyne gioca”

Sulla partita con i viola, rinfrancati dall’arrivo di Vanoli al posto di Grosso, Allegri ha detto: “La Fiorentina viene da una bella vittoria contro il Venezia, ha giocatori di ottima tecnica. A Firenze è sempre difficile giocare, noi proveremo a fare una bella partita. Le condizioni della squadra stanno migliorando. Domani è una delle quattro, cinque partite più importanti della stagione”.

Si attendono risposte positive sul campo da chi gioca sulle fasce, dove gli azzurri stanno facendo fatica a trovare giocato uno contro uno per saltare l’uomo: “Lang può giocare, ma devo ancora valutare alcune situazioni. Può e deve andare di più per le sue qualità”. Mentre Neres “sta decisamente meglio, è completamente recuperato e molto importante per la squadra”. Battuta pure su Favasuli, risultato tra i migliori contro il Bologna: “Ha degli ampi margini di miglioramento. Va lasciato molto sereno. La responsabilità non deve essere la loro, ma dei più anziani che guidano la squadra. Loro devono mettere eneriga ed entusiasmo”.

Dopo la sosta tornano McTominay e Meret

Il tema degli infortuni è ricorrente in casa Napoli e l’allenatore livornese ha aggiornato giornalisti e tifosi sul bollettino: “Tra i convocati c’è Anguissa, che ha fatto lavoro differenziato tutta la settimana, ma oggi si è allenato con la squadra”. Per gli infortunati di lungo corso, la sosta arriva al momento giusto. Al rientro dovrebbero far parte di nuovo dei ranghi McTominay e Meret e forse anche Marianucci. “L’importante – ha continuato il tecnico – è averli tutti perché la stagione è lunga. Non possiamo giocare solo con 13-14 giocatori, soprattutto quest’anno che con il cambio delle regole ci sono 6 minuti in più di gioco effettivo”.