“Ciò che è stato vandalizzato è un luogo con tanta cultura, un luogo che racconta la storia, un luogo di aggregazione sì, ma non da parte di incivili”. La consigliera di maggioranza Federica Nicolò condanna così quanto accaduto ad Aversa, all’interno della villa comunale in piazza Principe Amedeo, e chiede rispetto per uno spazio che appartiene alla comunità.

Aversa, atti di vandalismo alla cassa armonica in villa: l’appello della consigliera Nicolò

Nicolò riferisce di aver ricevuto ieri un video e di averlo inoltrato subito al comandante della Polizia Municipale, che ha disposto l’intervento dei vigili urbani. Al loro arrivo, le persone coinvolte si erano già allontanate. Sono in corso accertamenti per identificarle.

“Non lo accetto, la nostra Città non è un gioco. La nostra Città non è una palla da calcio, né un sacco per pugili”, afferma la consigliera. Il suo appello si rivolge anche ai genitori: “Parliamo ai nostri figli, guardiamo cosa fanno, insegniamo loro che ogni atto di vandalismo contro un bene comune è un colpo al cuore inflitto alla nostra stessa comunità e al futuro di Aversa. Non possiamo delegare tutto solo ai controlli o alle forze dell’ordine; il rispetto nasce prima di tutto a casa”, conclude Nicolò.