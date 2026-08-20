Aversa, proseguono i controlli della Municipale contro la sosta selvaggia: rimosse dieci vetture

Proseguono senza sosta ad Aversa le attività di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale, con particolare attenzione al fenomeno della sosta selvaggia e alle occupazioni irregolari della sede stradale.

Aversa, proseguono i controlli della Polizia Municipale contro la sosta selvaggia

Nella giornata di ieri gli agenti sono intervenuti nella zona di Piazza Principe Amedeo, dove sono state effettuate diverse rimozioni di veicoli in sosta irregolare attraverso l’utilizzo del carro attrezzi. L’attività arriva a pochi giorni di distanza dagli interventi effettuati in Piazza Mazzini, dove erano state rimosse dieci autovetture.

«Nonostante la carenza di uomini e mezzi – dichiara il Comandante della Polizia Municipale di Aversa, dottor Nacar – la Polizia Locale non arretrerà di un centimetro. Continueremo a garantire la presenza sul territorio e a contrastare quei comportamenti che compromettono la sicurezza, la viabilità e il decoro della nostra città».

«Siamo consapevoli – prosegue Nacar – che l’attuale organico non consente ancora di rispondere pienamente a tutte le esigenze del territorio, ma il rafforzamento del personale, seppure inizialmente a tempo determinato, rappresenterà un importante passo in avanti. Con il progressivo rientro degli agenti dalle ferie potremo inoltre intensificare ulteriormente i controlli».

Controlli su furti e allacci abusivi di energia

L’attività della Polizia Municipale non riguarderà soltanto la sosta selvaggia. Nei prossimi giorni saranno rafforzati i controlli anche su furti e allacci abusivi di energia elettrica, tutela ambientale, abbandono dei rifiuti e, più in generale, sui fenomeni di degrado e sulle violazioni che incidono sulla vivibilità della città.

«L’obiettivo – conclude il Comandante Emiliano Nacar – è quello di aumentare progressivamente la presenza della Polizia Locale nelle strade e nei luoghi maggiormente interessati da fenomeni di degrado. Aversa ha bisogno di regole e di controlli e noi continueremo a fare la nostra parte, con gli strumenti e le risorse a disposizione».