Rapinatore in azione alla stazione Garibaldi di Napoli. Nel pomeriggio di giovedì la Polizia di Stato ha arrestato un 27enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina.

Napoli, rapinatore in azione alla stazione Garibaldi: arrestato dopo scippo di smartphone

L’episodio è avvenuto all’interno della stazione ferroviaria durante i controlli predisposti nell’ambito del servizio “Stazioni Sicure”. Gli agenti della Polfer hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto tra i viaggiatori, fino a quando si è avvicinato a un giovane che aveva tra le mani il proprio smartphone.

Approfittando di un attimo di distrazione, il 27enne ha strappato di mano il telefono facendolo cadere e ha tentato di darsi alla fuga. Gli agenti lo hanno immediatamente inseguito e, dopo una colluttazione, sono riusciti a bloccarlo. Addosso al giovane è stato ritrovato lo smartphone, successivamente restituito al legittimo proprietario. Per lui sono scattate le manette e l’arresto è stato convalidato dal personale operante.