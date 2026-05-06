Aversa, intensificati controlli in piazza Vittorio Emanuele: fermati due stranieri, verifiche ai locali

Due stranieri fermati e in via di espulsione, controlli a tappeto in piazza Vittorio Emanuele III ad Aversa nel pomeriggio di oggi. Nonostante le voci circolate nelle ultime ore, non si è verificata alcuna rissa tra cittadini extracomunitari.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Aversa che, impegnati in un controllo all’interno di un locale, sono usciti all’esterno dopo aver notato due uomini che stavano per venire alle mani durante un litigio. L’intervento tempestivo dei poliziotti ha evitato che la situazione degenerasse. I due sono stati immediatamente fermati: uno è risultato regolarmente presente sul territorio nazionale, mentre per l’altro sono emerse irregolarità. Nel corso delle verifiche è stato inoltre individuato un terzo soggetto, anch’egli non in regola con i documenti. Per entrambi gli irregolari sono state avviate le procedure di espulsione.

Le attività rientrano in un più ampio servizio di controllo del territorio che sta interessando anche locali di somministrazione e minimarket presenti in piazza. L’operazione è condotta dagli agenti del commissariato di Aversa, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Napoli, del Servizio veterinario IAOA dell’Asl Caserta – distretto di Liburia – e della Polizia Locale.