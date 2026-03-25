Casalnuovo, rapinatore colpisce due volte lo stesso supermercato nel giro di pochi giorni

Paura a Casalnuovo, dove il supermercato Conad City di via Nazionale delle Puglie è stato preso di mira da un rapinatore solitario per ben due volte nel giro di pochi giorni.

Due rapine in cinque giorni: stessa modalità

Il primo colpo è stato messo a segno il 18 marzo, mentre il secondo si è verificato il 23 marzo intorno alle ore 13:00. In entrambi i casi, il malvivente ha agito con modalità praticamente identiche. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è arrivato sul posto a bordo di uno scooter Scarabeo grigio, con la targa coperta in modo rudimentale da un pezzo di cartone fissato con nastro adesivo.

Indossando un casco grigio e armato di pistola, ha fatto irruzione nel supermercato, puntando l’arma contro i cassieri e costringendoli a consegnare l’incasso. Scene di panico tra clienti e dipendenti.

Fuga indisturbata e indagini in corso

Dopo aver ottenuto il denaro, il rapinatore si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Nonostante la dinamica ripetuta, al momento non è stato ancora identificato. Le forze dell’ordine stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per risalire all’identità del responsabile.

Diffusi i video: appello per identificare il responsabile

I titolari dell’attività, ormai esasperati, hanno deciso di rendere pubblici i video delle rapine, nel tentativo di raccogliere elementi utili all’identificazione del criminale. Le immagini sono state inoltre inviate al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, da sempre attento ai temi della sicurezza sul territorio.